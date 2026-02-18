Firenze uomo cade nel fiume Arno da un ponte | un pompiere fuori servizio lo vede e lo salva

Martedì sera, poco dopo le 22.20, un giovane di 26 anni è caduto nel fiume Arno vicino a Ponte Santa Trinita a Firenze. La sua disavventura si è conclusa grazie all’intervento di un pompiere che si trovava fuori servizio e ha deciso di intervenire subito. Il pompiere ha raggiunto il ragazzo e lo ha tirato fuori dall’acqua, evitando che il malcapitato si facesse male gravemente.

Erano da poco passate le 22.20 di martedì 17 febbraio quando un 26enne è finito nell’Arno a Firenze, vicino a Ponte Santa Trinita. Soccorso da un vigile del fuoco libero dal servizio e poi dai suoi colleghi, è stato recuperato w affidato al personale sanitario.🔗 Leggi su Fanpage.it Firenze: cade in Arno da Ponte Santa Trinita, salvato da un vigili del fuoco fuori servizioUn uomo è finito nell’Arno da Ponte Santa Trinita a Firenze a causa di una distrazione mentre attraversava il ponte. Firenze: cade in Arno al ponte alle Grazie, ragazza soccorsa e portata in ospedaleOggi a Firenze, nel pomeriggio, una ragazza è caduta nel fiume Arno presso il ponte alle Grazie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carrara, cade in una cava di marmo, 54enne in codice rosso: è l’ennesimo incidente sul lavoro; Si stacca il cornicione e prende due persone di striscio. Paura a Firenze, il crollo in via Alderotti; Cade parte sottotetto di un condominio a Firenze, ferite 2 passanti; Firenze: cade in Arno da Ponte Santa Trinita, salvato da un vigili del fuoco fuori servizio. Firenze, uomo cade nel fiume Arno da un ponte: un pompiere fuori servizio lo vede e lo salvaErano da poco passate le 22.20 di martedì 17 febbraio quando un 26enne è finito nell’Arno a Firenze, vicino a Ponte Santa Trinita ... fanpage.it Giovane cade in Arno, lo vede un pompiere fuori servizio. Poi arrivano i vigili del fuoco che lo salvanoE’ successo ieri sera all’altezza del ponte Santa Trinita. Intervenuti anche i sommozzatori ... msn.com Incendio a Fucecchio (Firenze), un uomo salvato dai Vigili del Fuoco facebook Firenze, l'uomo che ha confessato gli omicidi di Denisa e Ana tenta di evadere dal carcere #firenze x.com