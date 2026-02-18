Firenze un nuovo studentato pubblico | sorgerà in via del Fosso Macinante l’annuncio della sindaca

Firenze annuncia la costruzione di un nuovo studentato pubblico in via del Fosso Macinante, una decisione presa dalla sindaca Sara Funaro. La scelta nasce dalla crescente richiesta di alloggi per studenti, che in passato ha causato difficoltà di sistemazione. Il nuovo edificio coprirà oltre 900 metri quadrati su due livelli, offrendo 35 posti letto. La sindaca ha presentato il progetto durante l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Firenze, sottolineando l’impegno per migliorare la vita degli studenti. La realizzazione inizierà nei prossimi mesi.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Più di 900 metri quadrati su due piani per 35 nuovi posti letto. La sindaca Sara Funaro arriva al teatro del Maggio, dove è in corso l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Firenze, e porta 'in dote' la novità: un nuovo studentato pubblico. "Con l'università ci stiamo confrontando e avvieremo una serie di tavoli per dare risposte ai ragazzi sul territorio", dice subito per segnalare il rinnovato clima di distensione con la rettrice, Alessandra Petrucci. L’edificio in via del Fosso Macinante. Poi arriva alla notizia: oltre alle risposte messe in campo "a partire dall'ex caserma Lupi di Toscana e a San Salvi, dove faremo degli studentati, abbiamo individuato un'ulteriore palazzina in via del Fosso Macinante, alle porte del parco delle Cascine". 🔗 Leggi su Lanazione.it

