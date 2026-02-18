Firenze presentazione del libro ‘Il genio femminile nel Medioevo’ al Niccolini

Il libro ‘Il genio femminile nel Medioevo’ è stato presentato oggi al Teatro Niccolini di Firenze. L’opera racconta le vite di donne straordinarie, come teologhe, artiste e inventrici, spesso dimenticate nei libri di storia. L'autore ha portato in scena testimonianze e documenti originali che rivelano il ruolo fondamentale di queste figure nel periodo medievale. La presentazione ha attirato un pubblico interessato, desideroso di conoscere storie di donne che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo. La serata si è conclusa con un dibattito tra esperti e appassionati.

Firenze, 18 febbraio 2026 – A donne forti, intelligenti e coraggiose protagoniste della nostra storia è dedicato il volume ‘Il genio femminile nel Medioevo’, pubblicato da Polistampa nella collana curata dall’accademia fiorentina “La Colombaria”. Il libro sarà presentato giovedì 19 febbraio, alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3). Interverranno le storiche Isabella Gagliardi e Michela Pereira, introduce l’editore Antonio Pagliai. L’appuntamento è a ingresso libero. Il testo, dedicato alla medievista Chiara Frugoni (1940-2022), presenta una galleria di figure femminili che hanno lasciato traccia di sé con le azioni e con la scrittura: Beatrice e Matilde di Canossa, due donne che hanno esercitato il potere politico in prima persona; Egeria, la pellegrina che descrisse il proprio viaggio fino a Gerusalemme; Rosvita, scrittrice e drammaturga originale e influente alla corte degli Ottoni; Ildegarda di Bingen e Caterina da Siena, nelle quali a distanza di due secoli riconosciamo un analogo convergere dell’apertura mistica alla trascendenza, dell’agire riformatore e della scrittura profetica; Eloisa, l’eroina dell’amore assoluto che trova le parole per dirsi e il cui silenzio corona la più coraggiosa e personale espressione di sé; infine Margherita, la moglie operosa e pensosa del mercante Francesco Datini la quale, pur presa nella gestione della vita quotidiana, non perde la capacità di pensare in prima persona e di esprimere il proprio sentire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

