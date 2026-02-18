Paolo Vanoli ha annunciato che la Fiorentina affronterà due competizioni questa settimana. La squadra si prepara a disputare partite importanti sia in campionato sia in Conference League, cercando di mantenere alta la concentrazione. Vanoli ha sottolineato che i giocatori devono onorare la maglia con impegno e determinazione, anche in situazioni di fatica. La sfida contro una squadra ostica si avvicina, e l’allenatore chiede ai suoi di mettere in campo tutte le energie disponibili. La partita si gioca domani sera allo stadio Artemio Franchi.

Firenze, 18 febbraio 2026 - Conferenza stampa della vigilia per Paolo Vanoli, che in mezzo agli impegni di campionato proverà a portare avanti anche la Conference League. Il tecnico gigliato ha lasciato a casa diversi titolari come De Gea, Dodo, Kean, Solomon e Gudmundsson, oltre a Brescianini non in lista Uefa. Con il gruppo sono partiti ben otto calciatori della Primavera. Queste le parole del tecnico della Fiorentina da Bialystok: "Ogni partita ha una motivazione speciale. Mi hanno insegnato che bisogna provare a vincere anche la partitella. Questa è una partita importante, sappiamo che dobbiamo provare a passare ma anche che la si gestirà su due partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Vanoli: "Giochiamo su due partite. Onoriamo la maglia che indossiamo"

Macrì suona la carica al suo Forlì: "È ora di reagire, lottiamo per la maglia che indossiamo"Il Forlì si prepara a reagire dopo un periodo complicato, con il capitano Macrì che invita alla lotta e all’unità.

Fiorentina, Brescianini è viola: “Club storico, suderò la maglia. Vanoli è molto carico”Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.