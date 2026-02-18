Lezzerini torna a giocare con la Fiorentina dopo quasi dieci anni, un evento che ha suscitato grande emozione tra i tifosi. Il portiere ha spiegato che la causa di questo ritorno è il suo desiderio di vivere ancora momenti importanti con la squadra. La partita europea di questa sera rappresenta un’occasione speciale per lui, che intende godersi ogni secondo in campo. Dopo tanto tempo, Lezzerini si prepara a indossare di nuovo la maglia viola, pronto a dare il massimo. La sfida inizia tra poche ore.

Firenze, 18 febbraio 2026 - Quasi dieci anni dopo tornerà a difendere la porta della Fiorentina in campo europeo. Luca Lezzerini è pronto, sa da giorni di dover sostituire David De Gea, alle prese con un problema a un dito della mano che però non lo escluderà dal match di lunedì contro il Pisa. Figlio del settore giovanile della Fiorentina, Lezzerini non nasconde l'emozione in conferenza stampa da Bialystok. «Dopo nove anni e mezzo è un'emozione forte tornare a difendere la porta della Fiorentina. Farà molto freddo, cercherò di coprirmi con calzamaglia e sottomaglia, poi mi terrò molto in movimento anche quando la palla sarà lontana». 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Lezzerini: "Tanta emozione quasi dieci anni dopo. Cercherò di godermela"

