Fino a 330 calorie in meno mangiando di più | cosa succede quando si cambia dieta

Una ricerca pubblicata su The American Journal of Clinical Nutrition rivela che eliminare i cibi ultraprocessati dalla dieta fa risparmiare fino a 330 calorie al giorno, anche se si mangia di più. La scoperta deriva dall’osservazione di un gruppo di persone che ha adottato un’alimentazione più naturale, sostituendo snack confezionati con cibi freschi e meno elaborati. Durante lo studio, i partecipanti hanno aumentato leggermente la quantità di cibo consumato, ma il loro apporto calorico complessivo si è ridotto significativamente.

