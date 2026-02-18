Finisce qui Maria De Filippi furiosa | la drastica decisione durante la registrazione di Uomini e Donne
Maria De Filippi si è allontanata dal set di Uomini e Donne, arrabbiata dopo un episodio inaspettato. Durante la registrazione, un concorrente ha interrotto bruscamente il flusso della puntata, scatenando la reazione forte della conduttrice. La conduttrice ha deciso di interrompere immediatamente l’intera registrazione, lasciando tutti sorpresi. La scena si è svolta davanti alle telecamere e ha attirato l’attenzione di produttori e pubblico presente. La decisione di De Filippi ha segnato un momento di grande tensione nello studio.
Un pomeriggio iniziato come tanti altri si è trasformato in uno dei momenti più tesi dell’attuale stagione televisiva. La registrazione di Uomini e Donne di martedì 17 febbraio 2026, negli studi Elios, si è chiusa prima del previsto. Un tempo insolitamente breve per il dating show di Maria De Filippi, abituato a dinamiche lunghe e articolate. Ma questa volta qualcosa si è inceppato fin dai primi minuti, lasciando nello studio un clima di gelo difficile da ignorare. Secondo le indiscrezioni filtrate dopo la registrazione grazie al blogger Lorenzo Pugnaloni, la conduttrice sarebbe apparsa visibilmente scocciata e infastidita.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Loro fuori”. Uomini e Donne, la decisione clamorosa di Maria De Filippi: partenza boomDopo la pausa natalizia, Uomini e Donne si prepara a riprendere le trasmissioni con nuove registrazioni e trame in sviluppo.
Uomini e Donne anticipazioni, Maria furiosa: registrazione termina in anticipoMaria, infuriata, interrompe bruscamente la registrazione di Uomini e Donne di martedì 17 febbraio 2026 perché un concorrente si presenta senza preavviso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Comune di Bagheria onora il Giorno del Ricordo: inaugurato Largo Martiri delle Foibe; Spacciava nella via dei pub, a casa aveva 1 chilo di droga; Matteo Trullu trionfa a The Voice Kids: la scommessa (vinta) di Antonella Clerici travolge il sabato sera; Serie D, Nocerina-Budoni 1-1: pari di cuore e peso in 10 uomini per i galluresi.
Quando finisce Uomini e donne su Canale 5: Maria De Filippi in pausa a partire da giugnoUomini e donne si avvia verso il finale di questa fortunata stagione premiata ancora una volta dal pubblico con ottimi risultati d'ascolto nella fascia pomeridiana. Il talk show dei sentimenti sarà in ... it.blastingnews.com
Amici 25, cambia l’orario della puntata della domenica/ Maria De Filippi finisce primaNovità per quanto riguarda la messa in onda di Amici, il talent di Maria De Filippi tornerà in onda domenica come da tradizione sul piccolo schermo. Ci sono però delle novità riguardo alla durata ... ilsussidiario.net
La famiglia che ha creato la felicità. Con Maria Franca Ferrero finisce un ciclo senza eguali x.com
YouTG.net. . Sassari, tentata rapina in un negozio finisce nel sangue: titolare accoltellata Sospese le ricerche dei due dispersi in mare al largo di Santa Maria Navarrese: condizioni meteo proibitive Cagliari, verso il rilancio del mercato di Santa Chiara: ba facebook