Finisce in un dirupo nel Palermitano 21enne grave in ospedale

Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato in un dirupo a Santa Flavia, nel Palermitano, a causa di un’uscita di strada durante un’escursione. La caduta si è verificata nel pomeriggio di ieri, quando il ragazzo stava camminando in un’area sconosciuta e non ha più trovato l’equilibrio. I soccorritori lo hanno recuperato con l’elicottero e ora si trova in ospedale in condizioni preoccupanti.

Tragedia nel Palermitano: giovane di 21 anni precipita in un dirupo, lotta per la vita. Un giovane di 21 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in un dirupo a Santa Flavia, in provincia di Palermo. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, 18 febbraio 2026, in via Sant'Ignazio di Loyola, e ha richiesto un delicato intervento dei vigili del fuoco per il recupero del ragazzo. Le cause della caduta sono ancora da accertare. Il soccorso e le condizioni del giovane. L'allarme è scattato all'alba, mobilitando immediatamente le squadre dei vigili del fuoco. La posizione impervia del dirupo ha reso complesse le operazioni di soccorso, che hanno richiesto l'impiego di attrezzature specifiche per garantire la sicurezza del personale e del giovane.