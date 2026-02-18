Fine settimana di shopping di qualità a Roma con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Lo scorso fine settimana, a Roma, si è svolto l’evento Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, attirando molti appassionati di prodotti artigianali e di alta qualità. L’iniziativa ha visto la presenza di oltre 50 bancarelle con abbigliamento, accessori e specialità gastronomiche provenienti dalla Versilia. La gente ha potuto scegliere tra prodotti unici, spesso fatti a mano o con ingredienti selezionati. La manifestazione si tiene regolarmente in città, offrendo un’alternativa agli acquisti tradizionali. Questo appuntamento resta molto apprezzato dai romani, che cercano sempre qualcosa di speciale.

Con l'avvicinarsi del cambio di stagione, torna puntuale a Roma uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il celebre Consorzio toscano, simbolo del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze moda, fa nuovamente tappa nella Capitale con il suo inconfondibile show itinerante, richiesto a gran voce dal pubblico romano. Un evento-mercato unico nel suo genere, da non confondere con le numerose imitazioni che circolano in regione, capace di trasformare piazze e viali in vere e proprie boutique a cielo aperto®, dove qualità, originalità e convenienza convivono.