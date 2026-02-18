Finché parla è vivo | Denis Campitelli protagonista in Zitti tutti! il monologo dialettale di Baldini

Denis Campitelli si esibisce in “Zitti tutti!” a Montescudo, portando sul palco un monologo dialettale di grande intensità. La sua interpretazione, in scena domenica 22 febbraio alle 18 al Teatro Rosaspina, cattura l’attenzione degli spettatori con parole semplici e un ritmo coinvolgente. Lo spettacolo, diretto da Alberto Grilli e promosso dall’Associazione L’Attoscuro Aps nell’ambito di Oltremisura 2026, si concentra sulla forza del linguaggio e sulla capacità di raccontare storie autentiche. Campitelli dimostra che, parlando, mantiene viva la sua presenza scenica e il

Domenica 22 febbraio alle 18, il Teatro Rosaspina di Montescudo ospita Denis Campitelli in “Zitti tutti!”, spettacolo diretto da Alberto Grilli e prodotto da Teatro Due Mondi, nell'ambito di Oltremisura 2026, la rassegna di teatro contemporaneo organizzata dall’Associazione L’Attoscuro Aps. Scritto nel 1993 in romagnolo puro da Raffaello Baldini (1924-2005), poeta di Santarcangelo di Romagna, il testo è una cascata implacabile di parole dialettali e situazioni comiche. Sulla scena pochi dettagli: una poltrona, un tavolino, una lampada, un armadio e “Lui”, l’uomo che ininterrottamente parla.🔗 Leggi su Riminitoday.it

