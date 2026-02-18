Fincantieri | Standard Ethics valuta la sostenibilità focus su governance e diversità di genere

Fincantieri ha ricevuto una valutazione negativa da Standard Ethics, che ha attribuito al gruppo un rating “EE-”. La decisione deriva dalle preoccupazioni sulla trasparenza nella governance e sulla rappresentanza femminile all’interno dell’azienda. La società di costruzioni navali si trova ora al centro di un dibattito più ampio sulla sostenibilità nel settore della difesa.

Fincantieri sotto osservazione: Standard Ethics assegna il rating “EE-” e apre un confronto sulla sostenibilità del settore difesa. Fincantieri, gigante della cantieristica navale italiana, è stata oggetto di una valutazione da parte dell’agenzia di rating Standard Ethics, che ha assegnato un rating di “EE-”. La decisione, comunicata il 18 febbraio 2026, riflette una complessa analisi delle performance ambientali, sociali e di governance del gruppo, con particolare attenzione alle sfide etiche intrinseche al settore della difesa. Il rating invita l’azienda a migliorare la diversità di genere nei ruoli apicali.🔗 Leggi su Ameve.eu

