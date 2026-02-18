Film Commission e Università | un’alleanza strategica per lo sviluppo dell’audiovisivo

L’Università di Pisa ha firmato un accordo con l’Associazione Italian Film Commissions per promuovere l’industria cinematografica locale. La decisione nasce dall’esigenza di sviluppare progetti condivisi e attrarre produzioni audiovisive, creando nuove opportunità di lavoro per studenti e professionisti. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso di programmi di formazione e di come sfruttare le location toscane per le riprese. Questa collaborazione mira a rafforzare il settore cinematografico della regione, puntando su sinergie tra università e imprese.

Pisa, 18 febbraio 2026 – In occasione dell'assemblea dei soci della Consulta Universitaria del Cinema (CUC), è stato siglato all'Università di Pisa il Protocollo d'Intesa tra CUC e l'Associazione Italian Film Commissions (IFC). L'accordo, sottoscritto dai presidenti Giacomo Manzoli e Jacopo Chessa, avvia una collaborazione triennale volta a connettere la ricerca accademica con il sistema produttivo audiovisivo nazionale. L'obiettivo dell'intesa è rafforzare il legame tra il mondo dell'università e i territori, trasformando le competenze scientifiche in strumenti operativi per lo sviluppo della filiera.