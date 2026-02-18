FIFA condanna il razzismo | Infantino scioccato dopo l' episodio Vinicius

La FIFA ha condannato con fermezza il caso di razzismo avvenuto durante la partita tra Benfica e Real Madrid, che ha coinvolto Vinicius Jr. L’episodio si è verificato nel secondo tempo, quando alcuni tifosi hanno rivolto insulti razzisti verso il giocatore brasiliano, provocando la reazione di Infantino. Il presidente della FIFA si è mostrato scioccato e ha invitato le autorità a intervenire immediatamente. La partita si è fermata temporaneamente, mentre lo staff cercava di calmare gli animi. La vicenda ha scatenato molte reazioni sui social.

Un episodio di discriminazione ha agitato una partita di Champions League tra Benfica e Real Madrid, ponendo al centro della attenzione mondiale le modalità di gestione del razzismo nello sport e le risposte istituzionali. L’evento ha coinvolto Vinícius Júnior, star del Real Madrid, e Gianluca Prestianni, giovane attaccante del Benfica, richiamando l’impegno delle federazioni a contrastare ogni forma di intolleranza e a tutelare la dignità di giocatori, dirigenti e tifosi. Durante l’incontro, sono emerse accuse di comportamento razzista nei confronti di uno dei protagonisti principali della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Caso Vinicius, interviene Infantino: «Scioccato e rattristato, no al razzismo!». La nota della FIFAInfantino si dice scioccato e rattristato dopo il caso Vinicius, che ha coinvolto insulti razzisti durante la partita tra Benfica e Real Madrid.

