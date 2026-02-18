Sanremo 2027 si prepara a cambiare volto perché Carlo Conti annuncia il suo addio come conduttore. La decisione deriva da impegni personali e da una volontà di rinnovare la kermesse. Sono già circolate le prime indiscrezioni sui possibili sostituti, tra cui alcuni volti noti della televisione. La Rai lavora per trovare il giusto volto in grado di mantenere alta la tradizione del festival. La scelta definitiva arriverà nei prossimi mesi, mentre i fan attendono con curiosità le novità.

Sanremo 2027 è già un tema caldissimo, anche se manca ancora tempo al prossimo Festival. Il motivo è legato all’addio di Carlo Conti. Il conduttore infatti avrebbe confermato l’intenzione di fermarsi dopo il biennio previsto dal contratto, chiudendo la porta ad un ruolo “dietro le quinte” come direttore artistico. Da qui, la domanda che circola da giorni: chi salirà sul palco dell’ Ariston al suo posto? Le indiscrezioni parlano di più opzioni, tra nomi abituati al grande pubblico e figure che potrebbero rappresentare una scommessa. Luca Argentero si sfoga sull’assenza a Sanremo 2026 Carlo Conti e l’addio annunciato al festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Festival di Sanremo, chi sostituisce Carlo Conti: i primi nomi

