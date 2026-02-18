Festival di Sanremo chi sarà il successore di Carlo Conti? C’è già un nome

Il Festival di Sanremo torna tra pochi giorni, ma la Rai pensa già al futuro e a chi prenderà il posto di Carlo Conti. La domanda che circola è chi sarà il prossimo conduttore della kermesse, dopo il successo di Conti nelle ultime edizioni. Tra i nomi circolati ci sono alcuni volti noti dello spettacolo, pronti a guidare la serata. La Rai sta valutando attentamente le opzioni per scegliere il volto che saprà mantenere alta l’attenzione del pubblico. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Mancano pochi giorni all’avvio della 76esima edizione del Festival di Sanremo ma la Rai guarda già al futuro della kermesse. Chi sarà il successore del conduttore fiorentino, Carlo Conti? Il nome che circola è quello di Stefano De Martino. Il nome del conduttore, ex ballerino di Amici, sarebbe infatti in cima alla lista dei possibili successori e le interlocuzioni sarebbero già a uno stadio avanzato. A spingere per De Martino sarebbe l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Quest’ultimo sarebbe convinto che l’immagine del conduttore napoletano possa rappresentare la chiave per intercettare un pubblico più giovane.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Sarà Laura Pausini a co-condurre il festival”Sanremo 2026 si prepara a vivere un’edizione speciale, con l’annuncio di Carlo Conti che conferma Laura Pausini come co-conduttrice del festival.

Attesa per Sanremo: le parole di Carlo Conti - La volta buona 12/11/2025

