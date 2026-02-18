Festival del Sapere | annullata la conferenza di Verga Travaglio conferma la sua presenza a Sernaglia

Sernaglia, salta l'incontro con l'analista Verga: il Festival del Sapere riparte con Travaglio. L'intervento dell'analista geopolitico Enrico Verga, atteso per il 20 febbraio nell'ambito del Festival del Sapere di Sernaglia della Battaglia (Treviso), è stato annullato a causa di impegni sopraggiunti. L'evento, curato dall'Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca civica G. Pillonetto, proseguirà con una programmazione ricca di ospiti e appuntamenti, a partire dall'intervento del giornalista Marco Travaglio il 27 febbraio. La notizia ha sorpreso gli organizzatori e il pubblico locale, ma non compromette l'intero calendario della rassegna.