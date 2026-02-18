Festa degli innamorati al Bigallo insieme alle coppie più longeve

A Bagno a Ripoli, il sindaco Francesco Pignotti ha consegnato pergamenate alle coppie più longeve durante la festa degli innamorati al Bigallo. Sono stati premiati i legami più duraturi del territorio, tra cui anche alcune coppie che festeggiano oltre 50 anni di matrimonio. La cerimonia si svolge ogni anno nell’Antico Spedale del Bigallo, attirando molte famiglie e amici che vogliono condividere un momento speciale. Quest’anno, la giornata ha visto anche la partecipazione di diverse coppie che, con il loro esempio, dimostrano che l’amore può durare nel tempo.

A Bagno a Ripoli l’amore è particolarmente longevo. Lo dimostrano le tante coppie che hanno partecipato alla festa degli innamorati celebrata, come ormai tradizione, con una festa all’Antico Spedale del Bigallo dedicata alle coppie più "resistenti" del territorio, premiate dal sindaco Francesco Pignotti e dall’assessore al sociale Sandra Baragli con una pergamena che vuol essere anche un ringraziamento per il bell’esempio che danno. Ci sono sposi da record, come Anna Maria e Gilberto Zolfanelli: sono legati in matrimonio dall’aprile del 1951. Ben 75 anni fa. Era l’anno in cui nasceva il Festival di Sanremo e Salinger pubblicava "Il giovane Holden". 🔗 Leggi su Lanazione.it

