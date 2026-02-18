Ferrari SF-26 | l' innovativa ala dietro allo scarico che cambia il gioco

Durante il secondo test in Bahrain, la Ferrari ha portato in pista una nuova ala posteriore, posizionata vicino allo scarico, che non era stata annunciata in anticipo. Questo elemento, che cambia il modo in cui l’aria scorre sulla vettura, potrebbe influenzare le prestazioni in modo significativo. Gli ingegneri hanno deciso di provarla in modo diretto, sperando di ottenere miglioramenti in velocità e stabilità durante le sessioni di prova.

Nel secondo test in Bahrain, la Ferrari ha portato in pista una novità aerodinamica non annunciata in anticipo, visibile in prossimità dello scarico della SF-26. L’elemento, posto in una posizione non tradizionale, ha acceso l’interesse dei team rivali ed è stato pensato per gestire i flussi d’aria in modo diverso, sfruttando un’interpretazione mirata del regolamento tecnico vigente. posizionamento vicino allo scarico: è stata introdotta una piccola ala nelle vicinanze del tubo di scarico della SF-26. La distanza dal semiasse non deve superare 60 millimetri, ma i tecnici hanno trovato una soluzione aggirando il vincolo spostando il differenziale in posizione arretrata e sfruttando lo spazio sotto la struttura deformabile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

