Ferrara rivive il Carnevale Estense | tra storia sapori e tradizioni dal 21 febbraio 2026

Ferrara si prepara a un Carnevale Estense tra sapori, storia e tradizioni. Il centro storico di Ferrara si animerà il 21 e 22 febbraio 2026 con il ritorno del Carnevale Estense, una due giorni dedicata alla celebrazione delle tradizioni culturali e del patrimonio enogastronomico del territorio. L’evento, che coinvolgerà le piazze Castello, Largo Castello e Savonarola, si preannuncia come un’immersione in un mondo di sapori, spettacoli e divertimento per residenti e turisti. Un tuffo nel passato: storia e significato del Carnevale Estense. Il Carnevale Estense non è una semplice festa di paese, ma affonda le sue radici in una storia secolare di celebrazioni che caratterizzano la regione padana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carnevale, S. Valentino e Sapori Pontini: Latina nel Weekend tra Feste, Amore e Tradizioni.Latina si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi.

Mercogliano rivive la Zeza: tra storia, tradizioni locali e scambio culturale con studenti spagnoli.Mercogliano ha vissuto la Zeza il 12 febbraio 2026, quando sono iniziati i festeggiamenti del Carnevale, portando in città tradizioni antiche e un gruppo di studenti spagnoli.

