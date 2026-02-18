Ferrara rivive il Carnevale Estense | tra storia sapori e tradizioni dal 21 febbraio 2026
Ferrara riprende il suo Carnevale Estense il 21 febbraio 2026, dopo due anni di pausa, in risposta alle restrizioni sanitarie. La città si riempirà di sfilate di maschere storiche e di bancarelle con dolci tipici, come le frappe e le chiacchiere, che richiamano le tradizioni locali. Le vie del centro si trasformeranno in un grande palcoscenico, con eventi che coinvolgeranno abitanti e visitatori.
Ferrara si prepara a un Carnevale Estense tra sapori, storia e tradizioni. Il centro storico di Ferrara si animerà il 21 e 22 febbraio 2026 con il ritorno del Carnevale Estense, una due giorni dedicata alla celebrazione delle tradizioni culturali e del patrimonio enogastronomico del territorio. L’evento, che coinvolgerà le piazze Castello, Largo Castello e Savonarola, si preannuncia come un’immersione in un mondo di sapori, spettacoli e divertimento per residenti e turisti. Un tuffo nel passato: storia e significato del Carnevale Estense. Il Carnevale Estense non è una semplice festa di paese, ma affonda le sue radici in una storia secolare di celebrazioni che caratterizzano la regione padana.🔗 Leggi su Ameve.eu
APERTURA DEL CARNEVALE ESTENSE E SPETTACOLI Grandi e piccini, tutti in maschera nella Piazza e nel Castello di Ferrara, dalle 10.00 del mattino le Piazze in cui trionfa la Grande Fiera Enogastronomica delle specialità di Carnevale apre i propri stan facebook