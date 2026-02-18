Ferrara | Rapina fallita in comunità minorile due adolescenti arrestati dai carabinieri

Due adolescenti sono stati arrestati dai carabinieri a Ferrara dopo aver tentato di rapinare la comunità minorile di Renazzo, un episodio che ha spaventato il personale e i giovani ospiti della struttura. La rapina, sfociata in un intervento rapido delle forze dell’ordine, si è verificata venerdì sera e ha coinvolto due giovani che avevano cercato di entrare con la forza nella struttura, ma sono stati intercettati prima di riuscire nel loro intento.

Ferrara, Irruzione in Comunità Minorile: Due Adolescenti Arrestati per Tentata Rapina. Un violento episodio ha scosso la comunità minorile di Renazzo, in provincia di Ferrara, nella serata di venerdì 16 febbraio 2026. Due diciassettenni, ospiti della struttura, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito le operatrici e aver tentato di rubare il bancomat della cooperativa che gestisce il centro. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo una segnalazione di una lite tra i ragazzi e il personale. Dinamica dell'Aggressione e Intervento dei Carabinieri. L'allarme è suonato quando una discussa tra gli adolescenti e gli operatori della comunità è degenerata.