Ferrara Marathon il grande ritorno | ecco quando

Ferrara torna a ospitare la maratona dopo anni di assenza, a causa delle restrizioni sanitarie. La gara si svolgerà domenica 28 febbraio 2027, coinvolgendo centinaia di runner provenienti da tutta Italia. L’evento principale, la 41esima Ferrara Marathon, si terrà lungo le vie storiche della città, con partenza e arrivo in centro. Oltre alla maratona, ci saranno anche la mezza maratona e la corsa da 10 chilometri, attirando appassionati di ogni età. La città si prepara ad accogliere i partecipanti con un percorso rinnovato.

Ferrara, 18 febbraio 2026 – A Ferrara torna la maratona. Segnatevi l'appuntamento, domenica 28 febbraio 2027, giorno in cui la città ospiterà la 41esima edizione della Ferrara Marathon, affiancata dalla Ferrara Half Marathon 21K e dalla Ferrara 10K, all'interno di un format consolidato che unisce sport, partecipazione e valorizzazione del territorio. La gestione dell'evento, su iniziativa del Comune, è stata affidata a Ravenna InSport, realtà che da anni gestisce con successo numerosi eventi di running e walking sul territorio regionale e nazionale e che si avvarrà dell'organizzazione tecnica di Ravenna Runners Club.