Feroce rapina alla farmacia titolare minacciata con il coltello | malvivente in fuga con il bottino

Una rapina violenta si è verificata ieri pomeriggio alla Farmacia delle Erbe di Roncalceci, quando un uomo armato di coltello ha minacciato il titolare. Il malvivente si è fatto consegnare il denaro presente in cassa e poi è scappato a piedi. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando il titolare sotto shock. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini. La farmacia ha già rafforzato le misure di sicurezza dopo l’accaduto. La polizia continua le ricerche del sospettato.

Un colpo fulmineo da parte di un giovane che si è fatto consegnare l'incasso per poi scappare. Sulla rapina indagano i Carabinieri Una feroce rapina è stata messa a segno ieri, nel primo pomeriggio, alla Farmacia delle Erbe di Roncalceci. Qui un giovane si sarebbe avvicinato e, armato di coltello, avrebbe preteso la consegna dell'incasso della farmacia. A raccontare l'episodio è la titolare Ilaria che, oltre allo spavento, non ha riportato conseguenze. "Prima di entrare in farmacia, il rapinatore ha fatto un giro di ispezione a piedi indossando un giubbino arancione fluorescente.