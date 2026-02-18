Fermo in corsia d'emergenza per controllo dei carabinieri viene travolto da auto in corsa | morto 20enne a Palermo

Ignazio Cortese, 20 anni, ha perso la vita a Palermo dopo essere stato investito da un’auto che passava a tutta velocità mentre si trovava in corsia d’emergenza per un controllo dei carabinieri. L’incidente si è verificato vicino allo svincolo di Buonfornello, poco prima delle 22, quando il giovane era fermo in attesa di capire cosa stesse succedendo. La vettura, proveniente da Palermo, ha centrato in pieno il ragazzo, che si trovava a piedi e in stato di shock, mentre i militari stavano effettuando i controlli.

Incidente non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello, nel Palermitano: Ignazio Cortese è morto a 20 anni dopo essere stato travolto da un'auto in corsa mentre era fermo in corsia d'emergenza per un controllo di routine da parte dei carabinieri. Ferito un amico che era con lui.