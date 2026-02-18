Fermati dai carabinieri poi la tragedia | Ignazio muore a 20 anni Cosa è successo atroce
Ignazio Cortese, un giovane di 20 anni, ha perso la vita dopo essere stato fermato dai carabinieri sulla statale 113 a Buonfornello, nel palermitano. La sua auto si è scontrata violentemente con un altro veicolo, causando la morte sul colpo. Quello che doveva essere un normale controllo si è trasformato in una tragedia che scuote la comunità.
La statale 113 si macchia di sangue in una dinamica che lascia sgomenti. All'altezza di Buonfornello, nel palermitano, quella che doveva essere una banale procedura di routine è finita nel peggiore dei modi: Ignazio Cortese, un ragazzo di appena 20 anni, ha perso la vita in un drammatico schianto avvenuto durante un accertamento delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, la vittima si trovava a bordo di una Fiat Panda ferma in corsia di emergenza, dopo essere stata intercettata dai carabinieri per un controllo stradale. Proprio mentre i militari stavano eseguendo le operazioni di rito, il destino si è presentato sotto forma di una Mercedes che sopraggiungeva a velocità sostenuta.
