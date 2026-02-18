Fermana una sconfitta che non deve far perdere certezze

La Fermana perde contro il Montegranaro, un risultato che mette in discussione alcune sicurezze, e questa sconfitta arriva dopo due settimane di allenamenti lontano dal Bruno Recchioni. Domenica, al termine della partita, i giocatori della Fermana hanno mostrato segni di stanchezza e poca energia, differenziandosi dalla squadra energica e compatta che i tifosi conoscono bene. Il Montegranaro, invece, ha approfittato di questa situazione per conquistare una vittoria importante, dimostrando una determinazione più convincente sul campo.

Per la Fermana sono ufficialmente iniziate due settimane intense "lontane" dal Bruno Recchioni che domenica ha visto il Montegranaro vincere, con merito, al cospetto di una formazione apparsa troppo spenta e soprattutto diversa da quella che i tifosi erano abituati a seguire. Una Fermana molle ma soprattutto sotto ritmo che ha subito invece la fame e la voglia di lottare della squadra di Urbinati, caricata a mille dopo una settimana complicatissima e che ha messo in campo quella rabbia che arriva da una serie di risultati negativi. Fermana che invece ha subito l'effetto opposto ma che non dovrebbe e non deve accadere per una squadra che punta alla vittoria del campionato.