Felipe Melo sfotte la Juve | il brasiliano esulta così sui social

Felipe Melo si è scatenato sui social dopo aver visto la Juventus perdere 5-2 contro il Galatasaray. Il centrocampista brasiliano ha festeggiato con un messaggio ironico, condividendo un’immagine che lo ritrae mentre esulta con entusiasmo. La sua reazione arriva subito dopo la partita, che ha lasciato i tifosi bianconeri delusi e il giocatore turco visibilmente soddisfatto.