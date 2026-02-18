Felipe Melo sfotte la Juve | il brasiliano esulta così sui social
Felipe Melo si è scatenato sui social dopo aver visto la Juventus perdere 5-2 contro il Galatasaray. Il centrocampista brasiliano ha festeggiato con un messaggio ironico, condividendo un’immagine che lo ritrae mentre esulta con entusiasmo. La sua reazione arriva subito dopo la partita, che ha lasciato i tifosi bianconeri delusi e il giocatore turco visibilmente soddisfatto.
Felipe Melo non nasconde la sua felicità dopo la vittoria del Galatasaray per 5-2 contro la Juventus nell'andata dei playoff di Champions League. Il brasiliano, doppio della ex sfida e grande tifoso dei turchi e dell'Inter, prende in giro sui social la squadra di Spalletti, mimando le cinque reti incassate da Di Gregorio e compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
FELIPE MELO DISTRUSSE LA JUVENTUS
FELIPE MELO CARICA I TIFOSI DEL GALATASARAY Questo il messaggio lanciato sui social dal doppio ex della gara #GalatasarayJuventus #FelipeMelo #SpazioJ facebook
IL DOPPIO EX INFIAMMA GALATASARAY-JUVENTUS Felipe Melo ha lanciato un chiaro messaggio sui propri social, incitando i tifosi turchi a chiudere i bianconeri nella morsa del Rams Park #GalatasarayJuventus #FelipeMelo #SpazioJ x.com