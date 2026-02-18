Feldi Eboli in grande spolvero | poker alla Sandro Abate Volpi al secondo posto

Tempo di lettura: 3 minuti Nel martedì di Carnevale è la Feldi Eboli a indossare la maschera da protagonista. Al Palasele le volpi superano 4-1 la Sandro Abate Avellino e si regalano una serata di festa davanti al proprio pubblico. Una partita combattuta nel primo tempo, poi decisa dalla qualità e dall'esperienza nella ripresa, quando i rossoblù hanno alzato il ritmo e messo in chiaro le gerarchie del derby campano. Tre punti pesanti che valgono il secondo posto in classifica. Mister Antonelli sceglie Di Stanio dal primo minuto al posto di Dalcin infortunato e il giovane portiere risponde presente: attento tra i pali e intraprendente nel tentare la conclusione dalla distanza nei primi minuti.