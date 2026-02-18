Federico Pellegrino | L’obiettivo era vincere due medaglie nelle prove a squadre La storia continua abbiamo giovani forti

Federico Pellegrino ha conquistato la sua quarta medaglia olimpica a Milano Cortina 2026, questa volta nella staffetta. La sua vittoria deriva dalla dedizione e dall’esperienza accumulata negli anni, ma anche dall’impegno dei giovani che si sono uniti a lui. Pellegrino voleva portare a casa due medaglie nelle gare a squadre e ci è riuscito, confermando la sua determinazione. La squadra ha affrontato con grinta le sfide del percorso montano, e ora si prepara per le prossime prove.

Quarta medaglia olimpica per Federico Pellegrino, la seconda a queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per il maggiore esponente dello sci di fondo italiano negli ultimi 15 anni arriva anche il bronzo della team sprint, in coppia con Elia Barp, che si aggiunge a quello della staffetta in questa edizione e alle due medaglie d’argento sprint nel 2018 e 2022. Queste le dichiarazioni di Pellegrino raccolte da Eurosport tramite il mondiale olimpico: “ La storia continua, adesso abbiamo giovani forti che possono portare avanti il progetto del fondo in Italia. Elia in futuro sarà quello che esulterà per i risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federico Pellegrino: “L’obiettivo era vincere due medaglie nelle prove a squadre. La storia continua, abbiamo giovani forti” Da Sofia Goggia a Flora Tabanelli, da Dorothea Wierer a Federico Pellegrino: chi può vincere medaglie per l'Italia a Milano Cortina 2026?L’Italia punta a un bottino ricco di medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026. Italia bronzo nella gara a squadre: medaglie possibili anche nelle prove tradizionali? Le prospettiveL’Italia conquista il bronzo nella gara a squadre di pattinaggio artistico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Verso la team sprint: Pellegrino, Proviamo a fare un altro passo, Barp: Attenzione alle situazioni di gara; Sci di fondo - Milano-Cortina 2026, Federico Pellegrino realizza il sogno di una medaglia in staffetta: Lascio dei ragazzi che possono salire sul podio olimpico; Federico Pellegrino: Questa è l’unica medaglia che contava. Lo sci di fondo italiano ha ancora tanto da raccontare; Olimpiadi Milano Cortina, arriva un bronzo dalla staffetta dello sci di fondo. Federico Pellegrino: L’obiettivo era vincere due medaglie nelle prove a squadre. La storia continua, abbiamo giovani fortiQuarta medaglia olimpica per Federico Pellegrino, la seconda a queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per il maggiore esponente dello sci di fondo italiano negli ultimi 15 anni arriva anche il ... oasport.it Federico Pellegrino chiude la carriera con 4 medaglie alle Olimpiadi. Ma c’è ancora una 50 km da vivereFederico Pellegrino ha incarnato alla perfezione i valori dello sci di fondo: sudore, tanto lavoro, enorme passione, grandi sacrifici, sforzi, fatiche. Si ... oasport.it L'Italia del fondo conquista la medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno chiuso al terzo posto alle spalle della Norvegia di Klaebo al quinto oro di queste Olimpiadi e agli Stati Uniti. È la facebook Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno vinto la medaglia di bronzo nella gara sprint a squadre dello sci di fondo x.com