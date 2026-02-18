Federico Frusciante, nato a Pontedera nel 1973, è morto a causa di un infarto improvviso. Era conosciuto come un appassionato cinefilo e un critico cinematografico sincero, che seguiva ogni uscita con entusiasmo. Frusciante trascorreva molte ore a guardare film e scrivere recensioni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati locali. La sua passione per il cinema si rifletteva anche nella sua collezione di oltre 300 DVD. La sua scomparsa lascia un vuoto tra amici e colleghi del settore.

Federico Frusciante, nato a Pontedera nel 1973, era profondamente legato a tre cose: il cinema, sua moglie Eleonora, e la città di Livorno. A soli 52 anni ci lascia un uomo buono, sarcastico, miniera d’oro di sapere cinematografico e divulgatore carismatico della settima arte. Il nostro omaggio all’ultimo dei videotecari, e ad un cultore di cinema, scomparso tragicamente troppo presto. L’ultimo dei videotecari. Federico Frusciante, dalla corporatura alta e robusta e dagli occhi blu cobalto, ha marchiato a fuoco, con la sua personalità verace, l’immaginario cinefilo italiano. Un profondo cultore di cinema che ha trascorso tutta la vita a trasmettere l’amore per la settima arte agli altri, soprattutto ai giovani, con cui dialogava sempre come l’amico di tutti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Federico Frusciante: cinefilo onnivoro e critico cinematografico autentico

