Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro a Milano-Cortina, e questa vittoria le permette di dominare anche sui media italiani, superando lo sport del biathlon e il curling. La campionessa ha ricevuto molta attenzione nei programmi televisivi e radiofonici, con interviste e servizi dedicati. Un esempio concreto è la sua presenza costante nelle prime pagine dei giornali sportivi, che le dedicano ampio spazio.

ROMA (ITALPRESS) – Con le due medaglie d'oro conquistate nello slalom gigante e nel SuperG, Federica Brignone si conferma non solo regina delle Olimpiadi di Milano – Cortina, ma anche delle radio e tv italiane: la portabandiera azzurra nella cerimonia di apertura dei Giochi ha infatti ottenuto 1.869 citazioni; il picco di menzioni (280) si è registrato domenica 15 febbraio, in occasione del trionfo in gigante. E' quanto emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Federica Brignone vince anche sui media, biathlon batte curling

Milano-Cortina oggi, Brignone e Goggia in formato... Gigante. Azzurri alle prese anche con biathlon, curling e monobobOggi a Milano-Cortina, Federica Brignone e Sofia Goggia scendono in pista nel gigante, portando l’Italia in prima fila nello sci alpino.

Federica Brignone vince l'oro nel SuperG alle Olimpiadi 2026Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG a Pechino 2026.

VETRINA ITALIANA: ORO OLIMPICO DA BRIVIDI SUL GHIACCIO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.