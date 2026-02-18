FC Drita-NK Celje Conference League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra FC Drita e NK Celje, in programma il 19 febbraio 2026 alle 21:00, nasce dalla sfida tra due squadre provenienti da paesi diversi e con storie calcistiche differenti. La partita si svolge nel contesto dei playoff di Conference League, attirando l’attenzione di appassionati e scommettitori. Il confronto si preannuncia combattuto, con le due formazioni che cercano di fare un passo avanti nel torneo europeo. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Derby jugoslavo verrebbe da dire in questi playoff di Conference League con i kosovari del FC Drita che affrontano gli sloveni dell'NK Celje. Gli Intelektualët hanno fatto 8 punti nel girone riuscendo a qualificarsi anche abbastanza agevolmente a dispetto dei pronostici della vigilia. Prima squadra kosovara della storia a passare una fase a gironi, proveranno a sfruttare il fattore campo per.