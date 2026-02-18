FC 26 Nuova Evoluzione | Corsa sugli esterni Refined Flank Runner

Il FC 26 Nuova Evoluzione, nota come Refined Flank Runner, nasce dalla volontà di perfezionare le caratteristiche di chi corre lungo le fasce. Questa versione mira a rendere le ali più rapide e agili, facilitando dribbling stretti e passaggi precisi in zona offensiva. La modifica si concentra sulla capacità di cambiare direzione rapidamente e mantenere il controllo del pallone anche sotto pressione. Allenatori e giocatori vedono in questa evoluzione una soluzione per dominare le fasce e creare più occasioni da rete. Si attende ora una prima prova sul campo.

Questa Evoluzione è il sogno di ogni allenatore che punta tutto sul gioco di fascia. L’obiettivo è trasformare un’ala promettente in un incubo per i terzini avversari, migliorando drasticamente la capacità di sterzata, il controllo del pallone e la qualità dei passaggi negli ultimi metri. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibilità: 2 volte.. Costo: Gratuita.. Vincolo Speciale: Deve essere una carta Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 86.. Stili di gioco max: 10.. Stili di gioco+ max: 1.. Ruolo: No portieri.. Miglioramenti: Agilità e Controllo Totale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

