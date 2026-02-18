Fava | Portale famiglia e genitorialità emblema di welfare generativo

Fava ha annunciato che il nuovo portale dedicato a famiglia e genitorialità nasce per migliorare il sostegno alle famiglie italiane. La piattaforma offrirà servizi pratici e informazioni utili, con l’obiettivo di facilitare la vita quotidiana dei genitori e dei figli. La scelta di sviluppare questo strumento deriva dalla volontà di rafforzare il welfare e promuovere un modello più inclusivo. La piattaforma sarà operativa entro il prossimo trimestre, puntando a rispondere alle esigenze più urgenti delle famiglie.

"Il nostro core business coincide con il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini, nessuno escluso. Per questo abbiamo lanciato e stiamo portando avanti un nuovo modello di servizi fondato sul welfare generativo, cioè sulla personalizzazione degli interventi in base ai bisogni che si presentano alle persone lungo tutto l'arco della vita. Oggi aggiungiamo un nuovo capitolo alle soluzioni che stiamo sviluppando nell'ambito di questo modello". Così il presidente di Inps, Gabriele Fava, presentando oggi a Roma – insieme al ministro della famiglia, della natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella – il 'Portale della famiglia e della genitorialità' progettato dall'istituto.

