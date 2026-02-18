Due dirigenti di Fattorie Marchigiane sono stati accusati di stalking occupazionale, scatenando una forte emozione in aula. Antonella Marchionni ha raccontato di aver pianto mentre denunciava di essere stata umiliata perché aveva parlato apertamente. La vicenda riguarda un caso di intimidazioni sul posto di lavoro, dove la donna ha riferito di aver subito pressioni e minacce per aver espresso la propria opinione.

di Antonella Marchionni " Stalking occupazionale " al caseificio: in aula lacrime e accuse contro due dirigenti di Fattorie Marchigiane. Si è aperto ieri mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Pesaro e alla pm Irene Lilliu, il processo per presunto mobbing. È questo il reato di cui sono chiamati a rispondere Bernardo Pittalis e Andrea Peroni, dirigenti di Fattorie Marchigiane, presenti entrambi ieri in aula. A denunciarli sono Sonia e Francesca Gori (in foto), sorelle e storiche lavoratrici dello stabilimento di Colli al Metauro. Assistite dall’avvocato Michele D’Accardi, si sono costituite parti civili e hanno ripercorso in un lungo esame quello che definiscono come un calvario iniziato, secondo la loro ricostruzione, dopo aver segnalato presunte irregolarità nella produzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fattorie Marchigiane, lacrime in aula: "Umiliate per aver detto la verità"

Latte avariato, denunciarono mozzarelle riciclate: “Dura per noi”. Ora due dirigenti di Fattorie Marchigiane a processoIl nome di Bernardo Pittalise e Andrea Peroni è al centro di un procedimento giudiziario avviato questa mattina a Pesaro, dopo che alcuni lavoratori hanno denunciato casi di mobbing e stalking sul posto di lavoro.

Antonio Medugno su Signorini svela: “Ho detto la verità, Selassié ha detto cose contraddittorie”Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente commentato il caso Signorini, affermando di aver detto la verità e segnalando contraddizioni nelle dichiarazioni di Clarissa Selassié.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.