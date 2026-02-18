Sahibzada Farhan ha portato il Pakistan al Super Otto della Coppa del Mondo T20, battendo la Namibia di 102 punti. La squadra pakistana ha dominato la partita, dimostrando grande determinazione e abilità sul campo. Nel frattempo, la Namibia si è dovuta arrendere, lasciando il torneo. La vittoria di Farhan con un secolo importante ha fatto la differenza e ha assicurato al Pakistan un posto tra le migliori otto squadre della competizione. La partita si è giocata in modo deciso, lasciando pochi dubbi sulla qualificazione.

2026-02-18 17:04:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Pakistan non ha avuto problemi a qualificarsi per il Super Eight alla Coppa del Mondo T20 dopo aver battuto la Namibia Sahibzada Farhan ha segnato un secolo brillante quando il Pakistan ha raggiunto i Super Eight alla Coppa del Mondo T20 con una vittoria di 102 punti sulla Namibia. La pressione era dalla parte di Salman Agha, con la schiacciante sconfitta di domenica contro l’India che significava che dovevano vincere a Colombo per evitare un’uscita anticipata. E hanno mantenuto i 100 di imbattibilità di Farhan, non gettando le basi per un solido totale di 199 su tre.🔗 Leggi su Justcalcio.com

