Fantacampionato le classifiche dopo la 25ª giornata | Davide Arpini in testa alla generale

Da gazzetta.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Arpini guida la classifica generale del Fantacampionato dopo la 25ª giornata, grazie ai punti accumulati con le sue scelte di giocatori. La sua strategia si è dimostrata efficace, portandolo in testa alla classifica assoluta. Nel frattempo, le altre posizioni si sono mosse con sorprese e cambi di leadership. Le classifiche di giornata e quelle dei lettori del quotidiano mostrano anche nuovi nomi emergere tra i favoriti, mentre i tifosi continuano a seguire con attenzione ogni risultato.

La 25ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con il successo del Lecce per 2-0 sul Cagliari alla Unipol Domus. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Sergio Ghirlandini (97,5); 2) Arianna Bandoni (97); 3) Massimiliano Tassinari (97); 4) Stefano Gomiero (96); 5) Juan Vicente Furnò (95,5); 6) Giuseppe Adobati (95,5); 7) Mattia Marchetti (95,5); 8) Lorenzo Costanzo (95); 9) Nicholas Turchi (95); 10) Alessandro Molinari (94,5); 11) Renato Orsini (94,5); 12) Matteo Marcon (94,5); 13) Filippo Volpe (94,5); 14) Victor Elera (94); 15) Marco Conca (94); 16) Aurora Geraci (94); 17) Emanuele Tiddia (94); 18) Andrea Brilli (94); 19) Roberto Camillo (94); 20) Simone Baldassari (93,5). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fantacampionato le classifiche dopo la 25170 giornata davide arpini in testa alla generale
© Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 25ª giornata: Davide Arpini in testa alla generale

Fantacampionato, le classifiche dopo la 21ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generaleEcco le classifiche aggiornate dopo la 21ª giornata del Fantacampionato.

Fantacampionato, le classifiche dopo la 22ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generaleDopo la 22ª giornata di Fantacampionato, Laura Ferrara si conferma in testa alla classifica generale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fantacampionato, le classifiche dopo la 24ª giornata: Gabriele Galassi in testa alla generale.

fantacampionato le classifiche dopoFantacampionato, le classifiche dopo la 25ª giornata: Davide Arpini in testa alla generaleClassifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... gazzetta.it

fantacampionato le classifiche dopoFantacampionato, il vincitore della 25ª giornata è Sergio GhirlandiniPer il fantallenatore primo posto in classifica con 97,5 punti ottenuti dalla squadra Atletico Serjeiro e un voucher Valtur da 1.000 euro in premio ... gazzetta.it