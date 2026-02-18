Fantacampionato le classifiche dopo la 25ª giornata | Davide Arpini in testa alla generale

Davide Arpini guida la classifica generale del Fantacampionato dopo la 25ª giornata, grazie ai punti accumulati con le sue scelte di giocatori. La sua strategia si è dimostrata efficace, portandolo in testa alla classifica assoluta. Nel frattempo, le altre posizioni si sono mosse con sorprese e cambi di leadership. Le classifiche di giornata e quelle dei lettori del quotidiano mostrano anche nuovi nomi emergere tra i favoriti, mentre i tifosi continuano a seguire con attenzione ogni risultato.

La 25ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con il successo del Lecce per 2-0 sul Cagliari alla Unipol Domus. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Sergio Ghirlandini (97,5); 2) Arianna Bandoni (97); 3) Massimiliano Tassinari (97); 4) Stefano Gomiero (96); 5) Juan Vicente Furnò (95,5); 6) Giuseppe Adobati (95,5); 7) Mattia Marchetti (95,5); 8) Lorenzo Costanzo (95); 9) Nicholas Turchi (95); 10) Alessandro Molinari (94,5); 11) Renato Orsini (94,5); 12) Matteo Marcon (94,5); 13) Filippo Volpe (94,5); 14) Victor Elera (94); 15) Marco Conca (94); 16) Aurora Geraci (94); 17) Emanuele Tiddia (94); 18) Andrea Brilli (94); 19) Roberto Camillo (94); 20) Simone Baldassari (93,5).