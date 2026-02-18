Family weekend a Plan de Corones dove i bambini non si annoiano e le Spa sono anche per loro

Il family weekend a Plan de Corones nasce dalla voglia di offrire ai bambini un’esperienza divertente e ai genitori momenti di relax. La scelta di questa località, nota per le sue piste facili e i musei interattivi, ha attirato numerose famiglie durante il ponte di fine settimana. Le Spa dell’hotel sono aperte anche ai più piccoli, permettendo a tutti di immergersi in un’atmosfera di benessere. Un dettaglio che fa la differenza: le aree dedicate ai bambini sono dotate di giochi e servizi pensati appositamente per loro.

Plan de Corones: 121 km di piste per tutti Per chi scia, Plan de Corones è uno dei comprensori di riferimento in Alto Adige: circa 120 km di piste e 31 impianti moderni. Ma ciò che colpisce davvero è quanto sia accessibile anche ai bambini. Le piste blu non mancano: Miara, Pedagà e Korer sono ampie, regolari, perfette per muovere i primi passi sugli sci. La Miara, che collega San Vigilio di Marebbe alla cima del Plan de Corones, è quasi una passeggiata sulla neve. Per imparare in sicurezza c’è il Kids Safety Park sulla pista Olang 2, pensato per bambini in età scolare che vogliono prendere confidenza con le basi dello sci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Family weekend a Plan de Corones, dove i bambini non si annoiano e le Spa sono anche per loro Sci alpino oggi in TV, dove vedere Federica Brignone a Plan de Corones: orari e programmaOggi, in diretta su Rai 2 alle 10:30, sarà trasmessa la gara di sci alpino con Federica Brignone a Plan de Corones. Brignone al gran rientro a Plan de Corones: "È fantastico essere qui. I Giochi? Vediamo"Brignone torna a competere a Plan de Corones dopo un grave infortunio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Family weekend a Plan de Corones, dove i bambini non si annoiano e le Spa sono anche per loro. Family Day vs. Valentines Day Long Weekend Join us per San Valentino Sunday, February 15th As gets together again for our first event of 2026 Join us @futurenightlife was built on long weekends. Our firs facebook