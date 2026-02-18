Famiglia nel bosco la lettera-choc della madre | Zucchero e siringhe li hanno distrutti

Catherine Birmingham ha scritto una lettera dolorosa, accusando i vicini di aver portato zucchero e siringhe nella loro proprietà. La donna sostiene che queste sostanze abbiano rovinato i suoi figli, ormai gravemente compromessi. La famiglia vive isolata in un bosco, lontano dalla civiltà, e il suo racconto rivela una situazione di crisi crescente. La lettera fa luce sulle difficoltà quotidiane di una famiglia che lotta per sopravvivere in condizioni estreme, facendo emergere nuove preoccupazioni sulla loro tutela.

Una lettera straziante, quella di Catherine Birmingham, che accende di nuovo i riflettori sul caso della cosiddetta " famiglia nel bosco ". La mamma dei tre bambini da mesi in una casa-famiglia di Vasto, in Abruzzo, ha preso carta e penna e ha scritto direttamente a Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, tutrice e curatrice nominate dal tribunale de L'Aquila. "Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l' ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi. E le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male stanno attivamente supportando tutto questo", è la denuncia di Catherine nella lunga missiva, depositata nel fascicolo giudiziario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

