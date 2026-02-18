Falso veterinario ' aiuta' persone senza scrupoli a liberarsi dei propri cani | scoperto da ' Striscia'

Un falso veterinario, coinvolto in un’attività illegale, aiuta proprietari senza scrupoli a far sparire i loro cani, anche attraverso l’eutanasia. La scoperta è stata fatta dalla trasmissione ‘Striscia la Notizia’, che ha smascherato un uomo che offriva servizi veterinari non autorizzati. Secondo le indagini, il falso professionista riceveva denaro dai clienti per eliminare gli animali senza rispettare le norme di legge. La polizia ha già avviato le verifiche per fermare questa pratica illegale e tutelare gli animali coinvolti.

Luca Abete ha smascherato l'attività illegale: il sedicente medico rimuoveva i microchip e si offriva anche di praticare l'eutanasia agli animali Falso veterinario aiuta ad abbandonare o sopprimere i cani di padroni senza scrupoli. E' quanto scoperto da 'Striscia la Notizia'. L'inviato Luca Abete sarà in onda domani (19 febbraio) in tv per proporre il servizio che smaschera l'orrore perpetrato nei confronti di poveri animali indifesi. Tutto è partito da un rapporto del 2024 di Legambiente secondo cui, in Italia, ogni anno vengono abbandonati circa 85mila cani. Un fenomeno favorito dalla rimozione illegale del microchip, passaggio fondamentale per rendere gli animali non più identificabili e quindi evitare, per i padroni, di essere rintracciati e denunciati.