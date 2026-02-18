Fallimento di un’impresa Fanno sparire i documenti Incastrati dalla finanza

La guardia di finanza ha aperto un’indagine dopo che una società di autotrasporti e logistica di Santa Croce è fallita e ha nascosto i documenti. La società ha chiuso i battenti improvvisamente, lasciando molti dipendenti senza lavoro e diverse questioni ancora irrisolte. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo esaminando le tracce lasciate dietro. Durante i controlli, sono stati trovati alcuni documenti scomparsi o distrutti, che potrebbero aiutare a chiarire le responsabilità.

SANTA CROCE L'attività di indagine della guardia di finanza è iniziata dopo il fallimento di una società di autotrasporti e della logistica con sede a Santa Croce. Qualcosa non era chiaro nelle procedure del fallimento dell'impresa che vedeva al vertice un cittadino italiano come amministratore di diritto e un cittadino di origine albanese come amministratore di fatto. I due, in combutta, "anziché avviare una procedura concorsuale, al fine di trarne profitto, hanno posto in essere un disegno criminoso mirato a sottrarre la documentazione contabile, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari".