Falduto e Daffinà al Ministero | Una scuola che ascolta gli studenti e rimuove gli ostacoli

Falduto e Daffinà hanno incontrato il Ministro Valditara per chiedere una scuola più vicina agli studenti e meno ostacolante. La causa è il disagio di molti giovani che si sentono ignorati e frenati nelle loro iniziative. Durante l’incontro, i rappresentanti calabresi hanno portato esempi concreti di ostacoli nelle aule, come orari poco flessibili e carenze di supporto. La discussione si è concentrata su come ascoltare le esigenze degli studenti e semplificare le procedure. Ora si attendono i primi risultati di questo confronto.

Studenti al centro della riforma: il Ministro Valditara apre un dialogo con le Consulte calabresi. Roma, 18 febbraio 2026 – Un incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito ha segnato un punto di svolta nel rapporto tra istituzioni e mondo studentesco. Il Ministro Giuseppe Valditara ha ricevuto Franca Falduto e Marinella Daffinà, rappresentanti delle Consulte calabresi, per discutere di una scuola più inclusiva, attenta al benessere degli studenti e capace di rimuovere gli ostacoli all’equità nell’accesso all’istruzione. L’appuntamento, avvenuto nella sala del Consiglio dei Ministri, delinea la possibilità di un confronto costante e costruttivo tra governo e rappresentanza studentesca.🔗 Leggi su Ameve.eu

