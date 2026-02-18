faenza occhio a jesi occasione per staccarla

La Tema Sinergie di Faenza affronta Jesi questa sera al PalaCattani, una partita importante che può cambiare le sorti della stagione. La squadra di casa cerca di approfittare della sfida per allontanarsi dalla zona pericolosa in classifica, sfruttando il supporto dei tifosi presenti. La partita inizia alle 20.30 e promette emozioni, perché Jesi arriva forte e determinata a conquistare punti preziosi.

Un mercoledì da leoni. È la serata che vuole vivere la Tema Sinergie di scena alle 20.30 al PalaCattani di Faenza contro la General Contractor Jesi, sfida che racchiude tantissime storie ed incroci che ne fanno un vero e proprio big match. L’aspetto più importante riguarda la classifica, con i faentini che hanno due punti di vantaggio su Jesi (e una gara in meno giocata) avendo vinto all’andata con uno scarto di ben 21 punti, e dunque concedendo il bis, metterebbero una seria ipoteca per lasciarsi alle spalle gli avversari, che non sono fino ad ora riusciti a sfruttare un roster di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Faenza, che dominio a Jesi. Vettori guida l’attaccoNel match tra Jesi e Faenza, i biancorossi si impongono con autorità, dominando il gioco e dimostrando solidità in ogni reparto.

Basket, Tema Sinergia Faenza domina e vince a Jesi: una serata indimenticabileUna serata da ricordare, quella vissuta a Jesi, dove la passione e la determinazione hanno portato Faenza a dominare il campo e conquistare la vittoria.

