Fabrizio De André – Principe libero | tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1

Fabrizio De André – Principe libero: trama, cast, attori, personaggi, Luca Marinelli, quante puntate, episodi, durata, quanto dura, orario, film, streaming Rai 1. Fabrizio De André – Principe libero è il film in onda questa sera – 18 febbraio 2026 – alle ore 21.30 su Rai 1 con Luca Marinelli, dedicata a uno dei grandi poeti della canzone italiana. Il film del 2018 è diretto da Luca Facchini. Inizialmente previsto e trasmesso da Rai 1 nel 2018 in due puntate, come una miniserie, viene riproposto in replica questa sera in un’unica serata. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. La sera del 27 agosto 1979, l’anonima sequestri rapisce il cantautore Fabrizio De André e la sua compagna, la cantante Dori Ghezzi, presso la tenuta sarda dell’Agnata, nei pressi di Tempio Pausania, dove la coppia di artisti si era da poco stabilita a vivere. 🔗 Leggi su Tpi.it

