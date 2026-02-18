Fabrizio Corona ha rivelato di avere una malattia seria, causata da complicazioni di salute. L’ex paparazzo ha spiegato che, nonostante le difficoltà, continua a impegnarsi nei suoi progetti e non si arrende. Durante un’intervista a Radio Marte, ha raccontato di affrontare ogni giorno con determinazione, anche se la condizione rimane difficile. Corona ha aggiunto che la sua battaglia è una sfida personale, ma non intende mollare. La sua forza rimane invariata, nonostante le complicazioni di salute.

Fabrizio Corona racconta a Radio Marte la sua lotta quotidiana contro una malattia grave, ma assicura che il lavoro e i progetti non si fermano nemmeno un giorno. Fabrizio Corona è stato ospite di Radio Marte, storica emittente radiofonica partenopea. L'ex fotografo è recentemente tornato al centro dell'attenzione mediatica per le sue dichiarazioni su Alfonso Signorini e sul modo in cui, secondo lui, il conduttore del Grande Fratello VIP recluterebbe i concorrenti dei suoi programmi. Nel corso dell'intervista, Corona ha confessato di combattere con una malattia da cui non guarisce, e che questo lo spinge a lavorare ancora più intensamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fabrizio Corona: "Ho una malattia, una roba brutta, ma la mia battaglia continua"

“Ho una malattia, roba brutta che non guarisce ma non posso fermarmi”: Fabrizio Corona parla dopo il ricovero in ospedaleFabrizio Corona ha annunciato di essere in ospedale a causa di una grave malattia che non si cura facilmente.

Come sta Fabrizio Corona? “Ho una brutta malattia che non guarisce. Dovrei fermarmi ma non posso farlo ora”Fabrizio Corona ha annunciato di essere malato di una grave malattia che non guarisce, e questo lo costringe a fermarsi, anche se non può farlo subito.

Fabrizio Corona parla di Belen e Stefano De Martino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.