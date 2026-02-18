Fabrizio Corona ha annunciato che il 2 marzo lancerà una nuova puntata di Falsissimo, dopo aver criticato duramente i Berlusconi. Corona ha detto che questa puntata conterrà rivelazioni che potrebbero sconvolgere gli spettatori, e ha aggiunto che i Berlusconi si sono

Fabrizio Corona torna ad attaccare il mondo Mediaset, Alfonso Signorini e Marina e Pier Silvio Berlusconi. In un post pubblicato su Instagram dal profilo “Io Sono Notizia”, l’imprenditore 51enne ha annunciato che il 2 marzo pubblicherà una nuova puntata di Falsissimo contro il potere. “Marina, mi sa che capirai che vi siete suicidati”, ha infine dichiarato, rivolgendosi alla numero uno di Fininvest. Nuova puntata di Falsissimo annunciata da Corona: i Berlusconi nel mirino Corona: "Mediaset e Signorini devono avere paurona" L'ex re dei paparazzi in ospedale: "Sono malato ma non posso fermarmi ora" Nuova puntata di Falsissimo annunciata da Corona: i Berlusconi nel mirino Corona si è scagliato contro i fratelli Berlusconi e Mediaset, nominando anche Signorini e lanciando accuse che potrebbero diventare oggetto di ulteriori procedimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona annuncia la nuova puntata di Falsissimo e attacca i Berlusconi: "Vi siete suicidati"

Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e SignoriniFabrizio Corona ha confermato che il 2 marzo tornerà in tv con una nuova puntata di Falsissimo, provocando già molte discussioni sui social.

Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona: “Costretta a vedere una puntata di Falsissimo, che è anche noiosissimo”Marina Berlusconi rompe il silenzio e commenta la battaglia legale contro Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona dall’ultima puntata di Falsissimo #falsissimo #fabriziocorona

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.