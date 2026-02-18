Fabregas prima di Milan-Como | Bello avere l’opportunità di ripartire in uno stadio così

Cesc Fàbregas, allenatore lariano, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Ovvio che stasera non serve motivare i ragazzi. Penso che sia una grande opportunità, soprattutto perché arriviamo da una brutta partita con la Fiorentina. E' bello avere l'opportunità di ripartire in un grandissimo stadio contro una grande squadra come il Milan dopo 4 giorni ". Sull'interpretazione della squadra: "Noi siamo una squadra corta, non fatta per giocare ogni tre giorni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Così Ramon prima di Como-Milan: “Il contropiede è uno dei loro punti di forza. Dobbiamo stare attenti”Jacobo Ramon, centrocampista del Como, ha commentato prima di Como-Milan, in programma alle 20:45 allo stadio Sinigaglia.

Como, Fàbregas prima del Milan: “Oggi dobbiamo essere una famiglia. Ascolto Allegri per la sua comunicazione”Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha commentato in vista della partita contro il Milan, valida per la 16^ giornata di Serie A 2025-2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fabregas: Non sono stato duro con Morata. Ripeto: le provocazioni fanno parte del calcio; Il Como sfida il Milan a San Siro, Fabregas: La nostra strada è lunga. giovane e bella; Fabregas: Io duro su Morata? Vi spiego! Su Nico Paz, Baturina, Diao, Jesus Rodriguez e Goldaniga…; La delusione di Fabregas e Vojvoda dopo la sconfitta casalinga Streaming | DAZN IT.

Como, Fabregas: Milan? Oggi abbiamo la possibilità di ripartirePrima della gara tra Milan e Como, recupero della 24ª giornata di Serie A, l'allenatore biancoblù Fabregas ha presentato il match a DAZN: le sue parole ... gianlucadimarzio.com

Milan-Como, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Fabregas, chi al posto di Rabiot e MorataMilan-Como, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Fabregas, chi al posto di Rabiot e Morata. Rossoneri e biancazzurri si affrontano nel recupero. sport.virgilio.it

Le formazioni ufficiali di Milan-Como: Leao torna titolare x.com

Milan, Leao fa ancora fatica fisicamente: come può essere utile per Allegri Col Como … facebook