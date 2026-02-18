Fabio Calvetti | Il Sogno Continua in mostra ad Avellino

Dal 21 febbraio al 28 marzo 2026, il Complesso Monumentale Ex Carcere Borbonico di Avellino ospiterà una nuova e attesa mostra dell’artista Fabio Calvetti, dal titolo "Il sogno continua". L’esposizione, curata da Raffaele De Felice, rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico di ammirare le opere di uno degli artisti più apprezzati del panorama contemporaneo. L'inaugurazione della mostra avrà luogo sabato 21 febbraio alle ore 18.00. Il visitatore potrà percorrere gli spazi dell’ex carcere borbonico e immergersi nelle creazioni di Calvetti, che si distinguono per il loro stile inconfondibile, caratterizzato da un’intensa attenzione ai dettagli e un forte impatto emotivo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

