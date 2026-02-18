Fa più danni Bastoni o Jorit? – PODCAST

Il podcast “Fa più danni Bastoni o Jorit?” ha preso il via, sollevando discussioni tra gli ascoltatori. Fabio Avallone, da Napoli, e Raniero Virgilio, da Berlino, analizzano i fatti più discussi della settimana, tra sport e attualità. Il duo si confronta sulle differenze culturali tra Italia e Germania, offrendo opinioni dirette e senza fronzoli. La serie si concentra sulla percezione di eventi e comportamenti, creando un dialogo tra due realtà diverse. Gli ascoltatori possono seguire le puntate per scoprire le loro opinioni.

INPATEXPAT è il nuovo podcast del Napolista in cui Fabio Avallone da Napoli e Raniero Virgilio da Berliano i fatti, sportivi e non, della settimana partendo proprio dalle differenze percepite al di sopra e al di sotto del Reno (o delle Alpi, fate voi). Nella prima puntata si parla di Var, onestà (con e senz'acca), infortuni e fair play. Potrebbe diventare un appuntamento fisso il prompt con il quale si chiede all'Intelligenza Artificiale di guardare al futuro. Nella puntata, proprio nello spazio dedicato all'intelligenza artificiale, si affronta il tema Jorit che è tornato a occupare cromaticamente muri eo palazzi di Napoli.