F1 la rotazione tra circuiti storici Barcellona e Spa si alterneranno Imola diventa il terzo incomodo

La Formula 1 ha deciso di alternare le tappe tra i circuiti di Barcellona e Spa-Francorchamps, causando uno spostamento nel calendario ufficiale. La decisione nasce per permettere una rotazione più equa tra le piste storiche e offrire nuove opportunità ai tifosi. Nel frattempo, Imola, che avrebbe dovuto mantenere un ruolo fisso, rischia di perdere terreno e diventare una presenza meno stabile nel campionato.

Barcellona e Spa si alterneranno nei prossimi calendari del Mondiale di Formula 1. E Imola, che pure doveva essere della partita, rischia di fare il terzo incomodo. Restando ai box ancora a lungo. La recente estensione contrattuale del Gran premio di Catalogna con il Circus fino al 2032 apre scenari a tinte fosche per l'Enzo e Dino Ferrari, sempre desideroso di riabbracciare la gara iridata. Ormai da tempo, su indicazione del capo della F1, Stefano Domenicali, si parlava infatti della possibilità di rotazione tra circuiti storici, messi all'angolo dai Paesi emergenti, per garantire ancora vetrine europee al Circus.