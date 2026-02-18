Ex Milan Fonseca conquista tutti in Ligue 1 | l’omaggio dei tifosi del Lione

Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, ha fatto parlare di sé in Ligue 1 grazie alla sua passione e al suo stile di gioco. Dopo aver lasciato il club rossonero, si è ambientato rapidamente nel Lione, dove ha ottenuto risultati sorprendenti. I tifosi hanno apprezzato il suo impegno, e in una recente partita ha ricevuto un caloroso omaggio, con lacrime di gioia sul volto. La sua capacità di motivare la squadra ha portato nuove speranze ai supporter locali. La sua presenza si fa sentire sempre più forte in Francia.

Nonostante l'avvenuta al Milan non sia andata come previsto, Paulo Fonseca ha saputo conquistare immediatamente il cuore di nuovi tifosi. Dopo la sue breve esperienza in Serie A con i rossoneri, l'allenatore portoghese ha firmato con l'Olympique Lione in Ligue 1. Da quando il portoghese ha messo piede in Francia, non ha 'mai' perso: 13 risultati utili tra tutte le competizioni, raggiungendo così la terza posizione in classifica a quota 45 punti, a - 6 dal secondo posto e -7 dal primo, guidato dal Lens. Subito dopo la sfida contro il Nizza, vinta per 2-0, i tifosi del Lione hanno voluto omaggiare il tecnico che, visibilmente emozionato, è andato sotto la curva a festeggiare con i suoi giocatori.

A Lione tutti pazzi per Fonseca, il flop di Milan e Roma è a nove vittorie consecutive (L’Equipe)A Lione, i tifosi sono in delirio per Paulo Fonseca.

